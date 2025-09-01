Собчак опровергла информацию об обыске в петербургском ресторане «Ветер»
Информация об обысках в ресторане «Ветер» в Санкт-Петербурге не соответствуют действительности. Об этом в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила совладелица заведения телеведущая Ксения Собчак.
По её словам, обыски прошли в банкетном зале комплекса «Летучий голландец», который расположен на том же одноимённом корабле, где находится «Ветер».
«Обыски прошли именно рядом... Никакого отношения к ресторану «Ветер» и к Ксении Собчак это все не имеет», - написала она.
Телеведущая также упрекнула распространивших фейки журналистов в непрофессионализме и призвала их «такую фактуру проверять получше».
Ранее Собчак оштрафовали за неоплату в срокдругого административного штрафа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
