Собчак назвала диагноз госпитализированной в Коммунарку Нарусовой
Телеведущая и блогер Ксения Собчак назвала диагноз, который поставили ее госпитализированной в больницу в Коммунарке матери — сенатору Людмиле Нарусовой.
Собчак рассказала, что ее мать попала в больницу с высокой температурой. Перед госпитализацией она находилась в подмосковном санатории.
«Пока диагноз "вирусная пневмония", ждем результатов анализов», - написала Ксения в своем Telegram-канале.
Позже она написала, что проведенный анализ показал, что коронавируса у ее матери нет, сообщает RT.
Отметим, что с воспалением легких в Коммунарке находится певец Лев Лещенко и его супруга, при этом сегодня стало известно, что артиста перевели в реанимационное отделение, передает Ura.ru
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