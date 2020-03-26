Собчак назвала диагноз госпитализированной в Коммунарку Нарусовой

Телеведущая и блогер Ксения Собчак назвала диагноз, который поставили ее госпитализированной в больницу в Коммунарке матери — сенатору Людмиле Нарусовой.

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Собчак рассказала, что ее мать попала в больницу с высокой температурой. Перед госпитализацией она находилась в подмосковном санатории.

«Пока диагноз "вирусная пневмония", ждем результатов анализов», - написала Ксения в своем Telegram-канале.

Позже она написала, что проведенный анализ показал, что коронавируса у ее матери нет, сообщает RT.

Отметим, что с воспалением легких в Коммунарке находится певец Лев Лещенко и его супруга, при этом сегодня стало известно, что артиста перевели в реанимационное отделение, передает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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