«Собаки лают!»: Россиянка Линникова рассказала о хейте после «Мисс Вселенной»
Россиянка Анна Линникова, вышедшая в полуфинал проходившего в США конкурса красоты «Мисс Вселенная», рассказала о большом количестве оскорблений в интернете.
«Сейчас я чувствую тотальное опустошение: непросто, когда идет столько хейта со стороны медиа, больших блогеров, лидеров мнений, которые выкладывают мои фото со словами: "Да кто ты такая, зачем вообще поехала". По сто раз на дню мне в сети желают пренеприятнейших вещей, в основном это делают украинцы. Я страдала какое-то время на конкурсе, хотела закрыть страницу, но подумала: зачем? Собаки лают, караван идет, статистика растет», - сказала Линникова в интервью изданию «Super».
Пользователи соцсетей, в частности, называли Линникову «кровавой барыней», намекая на ее костюм «Корона Российской империи».
Ранее историк моды Александр Васильев говорил НСН, что не удивится, если корона «Мисс Вселенной» достанется представительнице Украины. Однако победительницей конкурса стала американка филлипинского происхождения Р'Бонни Габриэль.
По мнению Линниковой, ее и девушку из Украины не пропустили в финал по политическим соображениям.
«Было бы, конечно, хорошо, если бы меня включили в ТОП-16. Как мне кажется, они решили не брать ни меня, ни участницу с Украины, чтобы избежать неприятных последствий», - отметила «Мисс Россия — 2022».
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