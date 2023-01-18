«Собаки лают!»: Россиянка Линникова рассказала о хейте после «Мисс Вселенной»

Пользователи соцсетей, в частности, называли Линникову «кровавой барыней», намекая на ее костюм «Корона Российской империи».

Ранее историк моды Александр Васильев говорил НСН, что не удивится, если корона «Мисс Вселенной» достанется представительнице Украины. Однако победительницей конкурса стала американка филлипинского происхождения Р'Бонни Габриэль.

По мнению Линниковой, ее и девушку из Украины не пропустили в финал по политическим соображениям.

«Было бы, конечно, хорошо, если бы меня включили в ТОП-16. Как мне кажется, они решили не брать ни меня, ни участницу с Украины, чтобы избежать неприятных последствий», - отметила «Мисс Россия — 2022».

