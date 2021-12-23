Собака-робот будет охранят Москву от самозахвата территорий
Собака-робот будет охранять Москву от самозахвата городских территорий. Такого сотрудника наняла Госинспекция по недвижимости столицы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Робособака будет ориентироваться в пространства с помощью GPS-модуля, а встроенные камеры помогут транслировать данные онлайн. Задача робота будет заключаться в замере построек и формировании трехмерной карты. Робособака может разгоняться до 11 км/ч и совершать манёвры.
Тестировать нового механического сотрудника начнут в 2022 году в Центральном административном округе Москвы.
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