Собака-робот будет охранят Москву от самозахвата территорий

Собака-робот будет охранять Москву от самозахвата городских территорий. Такого сотрудника наняла Госинспекция по недвижимости столицы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Москва за два года увеличила на 45% экспорт в страны АТР несырьевой продукции

Робособака будет ориентироваться в пространства с помощью GPS-модуля, а встроенные камеры помогут транслировать данные онлайн. Задача робота будет заключаться в замере построек и формировании трехмерной карты. Робособака может разгоняться до 11 км/ч и совершать манёвры.

Тестировать нового механического сотрудника начнут в 2022 году в Центральном административном округе Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоботыМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры