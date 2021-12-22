Москва за два года увеличила на 45% экспорт в страны АТР несырьевой продукции
Объем поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достиг в январе-сентябре 2021 года $6,53 млрд, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Москва продолжает укреплять внешнеторговые отношения со странами АТР и увеличивать продажи несырьевой неэнергетической продукции. С 2019 года столичным производителям удалось повысить объем поставок на 45% с $4,5 млрд до $6,53 млрд», - сказал Ефимов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 10,8%, добавил заместитель мэра.
«Если сравнивать экспортные показатели Москвы с другими российскими регионами, то столица обладает явным преимуществом: доля города в общероссийском экспорте в страны АТР составляет 35%», – подчеркнул он.
По словам Ефимова, в число основных импортеров московской продукции входят США, Китай, Япония, Гонконг, Индия, Южная Корея и Мексика. Кроме того, в этом году выросли поставки во Вьетнам, Мьянму и Канаду.
По данным Центра «Моспром», США занимают первое место среди стран АТР по объему закупок из Москвы несырьевой продукции, опережая Китай и Японию.
«Большим спросом у американских покупателей пользуются столичные товары промышленных категорий, а именно: механическое оборудование, смешанные удобрения, оптика, медицинская техника. Также Москва увеличила продажи пищевой продукции, какао, мороженого и различных безалкогольных напитков», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
В январе-сентябре 2021 года объем экспорта в США составил почти $2,2 млрд, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля США в общем объёме экспорта в страны АТР выросла с 29% в 2020 году до 33,4% в нынешнем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- СМИ назвали возможного кандидата на должность главы МЧС
- Структура «Ростеха» пожаловалась на пропажу 10 самолетов на 165 млн рублей
- Ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной с 1967 года
- Посол Украины: Берлин часто игнорирует интересы Киева
- Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали на Дальнем Востоке
- «Чтобы не было войны!»: Татьяна Навка подняла тост за Россию
- Госдеп призвал Россию отказаться от «провокационной риторики» по Украине
- СМИ рассказали о серьезной угрозе Украине в Черном море в случае войны с Россией
- В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов
- В Пентагоне опровергли слова Шойгу о подготовке США провокаций в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru