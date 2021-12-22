Москва за два года увеличила на 45% экспорт в страны АТР несырьевой продукции

Объем поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достиг в январе-сентябре 2021 года $6,53 млрд, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва продолжает укреплять внешнеторговые отношения со странами АТР и увеличивать продажи несырьевой неэнергетической продукции. С 2019 года столичным производителям удалось повысить объем поставок на 45% с $4,5 млрд до $6,53 млрд», - сказал Ефимов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 10,8%, добавил заместитель мэра.

«Если сравнивать экспортные показатели Москвы с другими российскими регионами, то столица обладает явным преимуществом: доля города в общероссийском экспорте в страны АТР составляет 35%», – подчеркнул он.

По словам Ефимова, в число основных импортеров московской продукции входят США, Китай, Япония, Гонконг, Индия, Южная Корея и Мексика. Кроме того, в этом году выросли поставки во Вьетнам, Мьянму и Канаду.

По данным Центра «Моспром», США занимают первое место среди стран АТР по объему закупок из Москвы несырьевой продукции, опережая Китай и Японию.

«Большим спросом у американских покупателей пользуются столичные товары промышленных категорий, а именно: механическое оборудование, смешанные удобрения, оптика, медицинская техника. Также Москва увеличила продажи пищевой продукции, какао, мороженого и различных безалкогольных напитков», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В январе-сентябре 2021 года объем экспорта в США составил почти $2,2 млрд, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля США в общем объёме экспорта в страны АТР выросла с 29% в 2020 году до 33,4% в нынешнем.

