Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за нападений собак
Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае из-за нападений безнадзорных собак на людей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно постановлению губернатора края Александра Осипова, особый режим начинает действовать на улицах населенных пунктов Забайкалья с 5 февраля.
«В частности, режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в Забайкальском крае бездомные собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку, две недели спустя — напали на трехлетнего ребенка, после чего пострадавшему пришлось наложить 48 швов. С начала года в Чите уже зарегистрировали 64 случая укусов людей безнадзорными собаками.
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