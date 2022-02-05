Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за нападений собак

Согласно постановлению губернатора края Александра Осипова, особый режим начинает действовать на улицах населенных пунктов Забайкалья с 5 февраля.

«В частности, режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Забайкальском крае бездомные собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку, две недели спустя — напали на трехлетнего ребенка, после чего пострадавшему пришлось наложить 48 швов. С начала года в Чите уже зарегистрировали 64 случая укусов людей безнадзорными собаками.

