В Магаданской области предложили держать бездомных собак на территории колоний
Пункты передержки для бродячих собак могут появиться в исправительных колониях Магаданской области. Об этом сообщил на совещании в пятницу губернатор Сергей Носов.
По его словам, с соответствующим предложением к нему обратился руководитель регионального УФСИН. На строительство вольеров для собак понадобится 9-10 миллионов рублей, которые область готова выделить. Губернатор отметил, что лес для этого выделят. Кроме того, он отметил пользу и для самих осужденных - это занятость и перевоспитание заключенных.
Носов отметил, что считает это предложение «очень хорошим».
В конце января мэрия Магадана вынуждена была ввести режим ЧС в городе в связи с повышенной активностью бродячих собак. В городе орудуют догхантеры и жители обнаруживают мертвых животных.
В последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей. Правоохранители завели дела о халатности, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
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