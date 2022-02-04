В Магаданской области предложили держать бездомных собак на территории колоний

Пункты передержки для бродячих собак могут появиться в исправительных колониях Магаданской области. Об этом сообщил на совещании в пятницу губернатор Сергей Носов.

По его словам, с соответствующим предложением к нему обратился руководитель регионального УФСИН. На строительство вольеров для собак понадобится 9-10 миллионов рублей, которые область готова выделить. Губернатор отметил, что лес для этого выделят. Кроме того, он отметил пользу и для самих осужденных - это занятость и перевоспитание заключенных.

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Носов отметил, что считает это предложение «очень хорошим».

В конце января мэрия Магадана вынуждена была ввести режим ЧС в городе в связи с повышенной активностью бродячих собак. В городе орудуют догхантеры и жители обнаруживают мертвых животных.

В последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей. Правоохранители завели дела о халатности, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Бездомные ЖивотныеМагаданская Область
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