Снято в другом месте. СМИ уличили Дудя в фейке
Опубликованное журналистом Юрием Дудем видео с темным пятном в океане у берегов Камчатки было снято не на месте экологической катастрофы на Халактырском пляже, а в 80 километрах севернее, пишет РБК.
Издание выяснило, что кадры первого октября снял пилот местной авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Задирей. На видео запечатлено пятно в Кроноцком заливе, в районе бухты Калыгирь и бухты Малая Медвежка.
Мужчина рассказал, что передал снятое видео директору горно-спортивной базы «Снежная долина» Александру Морозу, который был знаком с серферами. В свою очередь, они отправили ролик Дудю, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения.
В результате ключевая информация, что это кадры с северной части Камчатки, куда можно добраться только на вертолете, не дошла до людей.
«Туда просто дорог нет, почти никто не живет, <...> и что на севере происходит, никто не знает», — объяснил Задирей.
В интернете первого октября появились кадры с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах. Специалисты продолжают рассматривать несколько версий загрязнения, опровергнув лишь сейсмическую активность и сброс с нефтяного танкера. Среди возможных причин называют вредное цветение водорослей, а также утечка ядохимикатов с близлежащего завода.
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