Снято в другом месте. СМИ уличили Дудя в фейке

Опубликованное журналистом Юрием Дудем видео с темным пятном в океане у берегов Камчатки было снято не на месте экологической катастрофы на Халактырском пляже, а в 80 километрах севернее, пишет РБК.

Издание выяснило, что кадры первого октября снял пилот местной авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Задирей. На видео запечатлено пятно в Кроноцком заливе, в районе бухты Калыгирь и бухты Малая Медвежка.

Мужчина рассказал, что передал снятое видео директору горно-спортивной базы «Снежная долина» Александру Морозу, который был знаком с серферами. В свою очередь, они отправили ролик Дудю, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения.