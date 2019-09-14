Эдвард Сноуден тайно женился в России
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден тайно женился в России на своей девушке Линдси Миллс. Как пишет Интерфакс, он сам рассказал об этом в интервью британской газете The Guardian.
До этого момента ничего не было известно о регистрации их отношений. Отмечается, что интервью британскому изданию Сноуден дал в преддверии выхода 17 сентября своих мемуаров «Permanent Record» («Личное дело»).
Напомним, в России Сноуден находится с 2014 года, когда Москва предоставила ему временное убежище в связи с преследованием его на родине. Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена рассказал НСН, как беглый агент американских спецслужб живет жизнью обычного гражданина России и научился хорошо говорить по-русски.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В МИД Украины назвали оттепелью российско-украинские отношения
- Минкульт внес в школьную программу песни Beatles, Nirvana и Pink Floyd
- «Зенит» выиграл у тульского «Арсенала» со счетом 3:1
- Греф спрогнозировал новый кризис из-за снижения цен на нефть
- Латвийский банк требует взыскать с Киркорова 651 тысячу евро за ипотечный долг