Эдвард Сноуден тайно женился в России

До этого момента ничего не было известно о регистрации их отношений. Отмечается, что интервью британскому изданию Сноуден дал в преддверии выхода 17 сентября своих мемуаров «Permanent Record» («Личное дело»).

Напомним, в России Сноуден находится с 2014 года, когда Москва предоставила ему временное убежище в связи с преследованием его на родине. Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена рассказал НСН, как беглый агент американских спецслужб живет жизнью обычного гражданина России и научился хорошо говорить по-русски.



