Снижать вредные выбросы в воздух будут еще 29 городов

К эксперименту по снижению вредных выбросов в атмосферу присоединились еще 29 городов. Распоряжение об их участии подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

К проекту присоединились Абакан, Астрахань, Барнаул, Иркутск, Махачкала, Ростов-на-Дону и другие города.

«Для новых участников эксперимент должен начаться с 1 сентября 2023 года. Его цель – к 2030 году вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года», - говорится в сообщении.

Эксперимент стартовал в 2018 году. Первыми участниками его стали 12 городов, среди них Красноярск, Норильск, Магнитогорск, Нижний Тагил и другие.

Промышленные предприятия в этих городах должны пройти модернизацию. Власти на местах при поддержке Москвы работают над переводом жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, ремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети, закупают более экологичные модели общественного транспорта.

Ранее СМИ сообщали, что в Госдуме предложили ввести временный мораторий на экологические проверки добывающих компаний.



