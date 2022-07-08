Снижать вредные выбросы в воздух будут еще 29 городов
К эксперименту по снижению вредных выбросов в атмосферу присоединились еще 29 городов. Распоряжение об их участии подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.
К проекту присоединились Абакан, Астрахань, Барнаул, Иркутск, Махачкала, Ростов-на-Дону и другие города.
«Для новых участников эксперимент должен начаться с 1 сентября 2023 года. Его цель – к 2030 году вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года», - говорится в сообщении.
Эксперимент стартовал в 2018 году. Первыми участниками его стали 12 городов, среди них Красноярск, Норильск, Магнитогорск, Нижний Тагил и другие.
Промышленные предприятия в этих городах должны пройти модернизацию. Власти на местах при поддержке Москвы работают над переводом жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, ремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети, закупают более экологичные модели общественного транспорта.
Ранее СМИ сообщали, что в Госдуме предложили ввести временный мораторий на экологические проверки добывающих компаний.
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