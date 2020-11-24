Снижать смертность на дорогах предложено с помощью пешеходных зон
Повлиять на снижение уровня смертности на российских дорогах смогут разделение ограждениями транспортных потоков и создание новых пешеходных переходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.
Он высказался за внедрение новых форм и методов, которые снизят смертность. «Это канализировать походы пешеходов на улице, это создание новых пешеходных переходов, это создание пешеходных зон, которых практически нет, тротуаров», - сказал начальник. Он выступил за лучшее освещение дорог, особенно в тех местах, где «переходят пешеходы».
Черникова также сослался на заключение экспертов, согласно которым, сегодня один из показателей смертности на дорогах напрямую зависит от количества транспортных средств.
Как сообщалось, эксперты РосдорНИИ разработали проект нового стандарта для безопасности российских пешеходов.
На дорогах могут появиться связки из поворотов с островками безопасности. Также предлагается устроить Z-образные переходы через островок безопасности и ограждения. Проезжую часть будут специально сужать зигзагообразной разметкой по краям, а ширину полос - уменьшать.
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