Снижать смертность на дорогах предложено с помощью пешеходных зон

Черникова также сослался на заключение экспертов, согласно которым, сегодня один из показателей смертности на дорогах напрямую зависит от количества транспортных средств.

Как сообщалось, эксперты РосдорНИИ разработали проект нового стандарта для безопасности российских пешеходов.

На дорогах могут появиться связки из поворотов с островками безопасности. Также предлагается устроить Z-образные переходы через островок безопасности и ограждения. Проезжую часть будут специально сужать зигзагообразной разметкой по краям, а ширину полос - уменьшать.

