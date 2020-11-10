«Никому не нужно». Запрет шипованной резины не спасёт российские дороги
Автоэксперт и академик РАЕН в эфире НСН выступили против запрета шипованной резины: с точки зрения безопасности он возможен только в Москве, да и губят российские дороги отнюдь не только шипы.
Член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев заявил, что запрет шипованной резины мог бы спасти российские дороги от разрушения. Парламентарии обсуждают этот вопрос практически каждый год, но единой точки зрения по этому поводу пока нет, рассказал он. Полный мораторий на использование шипованной резины в России депутаты считают нецелесообразным, но о региональных запретах говорят активно, уточнил Васильев.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН напомнил, что шипованные шины в регионах страны – не блажь, а необходимость.
«Палка о двух концах. С одной стороны, такие шины реально разрушают дорожное покрытие, поэтому они запрещены в большинстве стран Европы. С другой стороны, часто люди выезжают на такие участки, где вообще дорог нет. Каждому региону решать. Для Москвы однозначно они не нужны. Но если люди живут в районах, где с дорогами похуже, там это вопрос выживаемости. Условно говоря, в южных регионах можно и обойтись без шиповки, хотя тот же Краснодарский край тоже неравноценный, где-то есть хорошие дороги, а где-то есть районы, где и снег выпадает. Вопрос очень сложный, одним запретом его не решить. Если я живу в Мурманске, шипы – это необходимость. Но если я захочу поехать в Сочи? Мне их выдирать что ли? Хотя если откроют границы, и вы поедете на наших шипах в Европу, вас дальше границы не пустят», - отметил эксперт.
В свою очередь доктор химических наук, академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау рассказал НСН о необходимости совершенствовать дорожное покрытие вместо борьбы с шипованной резиной.
«Запрет не поможет. Надо делать слой износа дорог, как его называют, современным, который будет нормально стоять против шипов. Его можно сделать таким, чтобы не было аквапланирования, чтобы было трение даже в зимних условиях. Безопасность движения и строительство дорог – это государственная задача. Но сегодня у нас в стране никому это не нужно и никто этим серьезно не занимается. В России жесткий климат - частые дожди, увлажнение, высушивание, замораживание, оттаивание - все это разрушает поверхность наших покрытий. Оно делается из асфальтобетона. Это вчерашний день. Такое покрытие никогда не сможет противостоять нашему климату. Его надо менять на цементно-бетонное растворное покрытие с искусственной перфорацией. Но это уже, наверное, случится при следующей власти», - предположил он.
Год назад в Госдуме предложили поднять цену на шипованные автомобильные шины. С такой инициативой выступал тот же Александр Васильев. Повышение акциза предполагалось сделать альтернативой ограничению скорости на дорогах в зимний период до 80 км/ч. По мнению парламентария, взимаемые средства компенсируют вред российским дорогам, которые приносят «шипы».
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