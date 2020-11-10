«Никому не нужно». Запрет шипованной резины не спасёт российские дороги

Член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев заявил, что запрет шипованной резины мог бы спасти российские дороги от разрушения. Парламентарии обсуждают этот вопрос практически каждый год, но единой точки зрения по этому поводу пока нет, рассказал он. Полный мораторий на использование шипованной резины в России депутаты считают нецелесообразным, но о региональных запретах говорят активно, уточнил Васильев.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН напомнил, что шипованные шины в регионах страны – не блажь, а необходимость.

«Палка о двух концах. С одной стороны, такие шины реально разрушают дорожное покрытие, поэтому они запрещены в большинстве стран Европы. С другой стороны, часто люди выезжают на такие участки, где вообще дорог нет. Каждому региону решать. Для Москвы однозначно они не нужны. Но если люди живут в районах, где с дорогами похуже, там это вопрос выживаемости. Условно говоря, в южных регионах можно и обойтись без шиповки, хотя тот же Краснодарский край тоже неравноценный, где-то есть хорошие дороги, а где-то есть районы, где и снег выпадает. Вопрос очень сложный, одним запретом его не решить. Если я живу в Мурманске, шипы – это необходимость. Но если я захочу поехать в Сочи? Мне их выдирать что ли? Хотя если откроют границы, и вы поедете на наших шипах в Европу, вас дальше границы не пустят», - отметил эксперт.