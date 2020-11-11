Связки из поворотов с островками безопасности могут обезопасить российских пешеходов

Также предлагается устроить Z-образные переходы через островок безопасности и ограждения. Проезжую часть будут специально сужать зигзагообразной разметкой по краям, а ширину полос - уменьшать.

Напомним, более половины россиян, а именно 53%, полагают, что в России следует ужесточить наказания для водителей за нарушения ПДД. При этом, 48% респондентов уверены, что эта мера позволит снизить количество аварий. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

