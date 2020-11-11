Связки из поворотов с островками безопасности могут обезопасить российских пешеходов
Эксперты РосдорНИИ разработали проект нового стандарта для безопасности российских пешеходов, пишет «Коммерсант».
Его поручил подготовить Минтранс для выполнения задач нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На дорогах могут появиться связки из поворотов с островками безопасности. Это заставит водителей сбавлять скорость. Нерегулируемые переходы можно будет делать на четырехполосной дороге, если по ней проезжает не более 12 тысяч автомобилей в сутки. Скорость на такой дороге не должна превышать 60 километров в час.
Также предлагается устроить Z-образные переходы через островок безопасности и ограждения. Проезжую часть будут специально сужать зигзагообразной разметкой по краям, а ширину полос - уменьшать.
Напомним, более половины россиян, а именно 53%, полагают, что в России следует ужесточить наказания для водителей за нарушения ПДД. При этом, 48% респондентов уверены, что эта мера позволит снизить количество аварий. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».
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