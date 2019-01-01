Снижаем градус: В Москве открылись «комнаты прохлады»

В московских социальных учреждениях начали работать «комнаты прохлады». Как отмечает РИА Новости, из-за наступившей в столичном регионе жары они открылись в 37 центрах соцобслуживания и их 96 филиалах.

Для того, чтобы жители столицы смогли «перевести дух» специальные помещения оборудованы кондиционерами и кулерами с водой. Помимо этого, там организован досуг для посетителей – в прохладе они смогут посмотреть телевизор, почитать или сыграть в настольные игры. Отметим, что в течение суток «комнаты прохлады» могут принять более девяти тысяч человек. Они будут открыты для посетителей все лето.

Напомним, впервые «комнаты прохлады» открылись в московских центрах социального обслуживания летом 2010-го. Тогда в столице установилась аномальная жара с резким ухудшением состояния воздуха. Дым от торфяных пожаров держался над столицей больше месяца.