«Снежный распорядок»: Выходные встретят москвичей мягкой погодой
Резких похолоданий в Московском регионе в ближайшее время не ожидается, максимальная температура будет порядка -10 градусов, заявил Александр Шувалов.
В предстоящие выходные 25 и 26 декабря москвичей ждет мягкая заснеженная погода, она сохранится и на следующей неделе, успокоил читателей Telegram-канала "Радиоточка НСН" руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Сильные морозы от Московского региона ушли на восток. У нас идет поток с юго-запада. Сегодня с вечера и завтра в первой половине дня у нас подходит зона осадков, довольно интенсивных. Местами будет сильный снег в Москве и области. Температура воздуха ожидается -5, -10 градусов. Такой температурный режим будет сохранятся и в воскресенье. Пока что не видно никаких угроз погодному распорядку. В понедельник и во вторник может быть снег, но уже умеренный и не сильный, температура ожидается в пределах -8, -10 градусов. Москвичей ожидает в конце этой недели и в начале следующей такая мягкая, чуть ниже нормы, погода», - отметил Шувалов.
Синоптик также заметил, что прогноз погоды на Новый год делать еще рано. По его словам, еще вчера ряд прогностических схем давали резкое усиление морозов, до -25 по Московскому региону, а сегодня схемы показывают до -8, -10 градусов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Москва может встретить Новый год с сохранившимися сугробами и бодрящими морозами.
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