«Снежный распорядок»: Выходные встретят москвичей мягкой погодой

«Сильные морозы от Московского региона ушли на восток. У нас идет поток с юго-запада. Сегодня с вечера и завтра в первой половине дня у нас подходит зона осадков, довольно интенсивных. Местами будет сильный снег в Москве и области. Температура воздуха ожидается -5, -10 градусов. Такой температурный режим будет сохранятся и в воскресенье. Пока что не видно никаких угроз погодному распорядку. В понедельник и во вторник может быть снег, но уже умеренный и не сильный, температура ожидается в пределах -8, -10 градусов. Москвичей ожидает в конце этой недели и в начале следующей такая мягкая, чуть ниже нормы, погода», - отметил Шувалов.

Синоптик также заметил, что прогноз погоды на Новый год делать еще рано. По его словам, еще вчера ряд прогностических схем давали резкое усиление морозов, до -25 по Московскому региону, а сегодня схемы показывают до -8, -10 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Москва может встретить Новый год с сохранившимися сугробами и бодрящими морозами.

