«Слякоть с неба и под ногами»: Ноябрь попрощается с Москвой «хмурыми» выходными

В Центральном регионе ожидается потепление, но возможность образования гололеда сохраняется. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ночь на среду, 24 ноября, стала самой холодной с начала осени в Москве. При этом Шувалов отметил скорый приход тепла в центральной части России.

«Теплый фронт, который сейчас проходит Санкт-Петербург, примерно в районе 12-15 часов уже достигнет Москвы. Будет и снег, и, может быть, метель при не очень сильном, но крепком ветре. Температура в конце дня, ближе к позднему вечеру, когда основной теплый фронт пройдет, повысится примерно до нуля – плюс одного градуса», - рассказал он.

При этом он добавил, что в грядущие выходные погода поменяется.