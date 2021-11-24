«Слякоть с неба и под ногами»: Ноябрь попрощается с Москвой «хмурыми» выходными
Синоптик Александр Шувалов рассказал, что в выходные москвичей ждет потепление.
В Центральном регионе ожидается потепление, но возможность образования гололеда сохраняется. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Ночь на среду, 24 ноября, стала самой холодной с начала осени в Москве. При этом Шувалов отметил скорый приход тепла в центральной части России.
«Теплый фронт, который сейчас проходит Санкт-Петербург, примерно в районе 12-15 часов уже достигнет Москвы. Будет и снег, и, может быть, метель при не очень сильном, но крепком ветре. Температура в конце дня, ближе к позднему вечеру, когда основной теплый фронт пройдет, повысится примерно до нуля – плюс одного градуса», - рассказал он.
При этом он добавил, что в грядущие выходные погода поменяется.
«Этот период кратковременного похолодания был недлительным и занял только двое суток. Теперь нас ждут выходные дни, полные слякоти как с неба, так и под ногами. Будет нулевая температура в ночные часы, и один-три тепла – в дневные. Облачно, сумрачно, хмуро – ноябрь», - отметил Шувалов.
Он сообщил, что в ближайшие дни на дорогах не будет гололеда.
«Но осторожность не повредит! Потому что, хоть я и сказал, что температура будет около ноля градусов, но это означает, что местами может быть минус один. А это все-таки предпосылки к такому происшествию», - заметил Шувалов.
Синоптик напомнил, что в прошлые выходные предсказывали сильное изменение давления, обещая эффект «барической пилы».
«С этим сильно пугали, что, по-моему, не пошло на пользу. Такого глубокого циклона не ожидается. Сглаженные, с небольшими отклонениями – обычные средние величины для этого времени года: от 738 до 747 миллиметров ртутного столба. Это абсолютно обычные перепады давления. Оно, вообще сказать, играет не первостепенную роль в погоде, и его фактор, в данном случае, можно свести до минимума», - подчеркнул он.
Ранее он уже предупреждал москвичей о надвигающемся циклоне.
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