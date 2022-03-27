Снежный покров в Москве на следующей неделе может вырасти до 10 сантиметров

Сугробы в столице России на следующей неделе могут вырасти до 10 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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«Сугробы могут достигнуть 10 сантиметров», - рассказал метеоролог.

По словам синоптика, в воскресенье, 27 марта, снежный покров составит 5 сантиметров.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал москвичам не настраиваться из-за снегопада на настоящую зиму.

«Не нужно ждать настоящую зиму. Это нормальный, естественный процесс – перебой с приходом весны, есть такой термин в метеорологии, с нырянием северо-западного циклона, да, глубокий циклон, да, с хорошими ветрами до 15 метров в секунду в воскресенье в Москве и Подмосковье. Но эти процессы, которые наблюдаются практически ежегодно. Поэтому говорить о том, что это будет возращение зимы, нельзя, это небольшое отступление весны, на неделю. Аномалией это назвать было бы кощунством», – объяснил Шувалов.

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