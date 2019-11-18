Снегопады перекрыли дороги в Австрии
Сильный снегопад в Австрии остановлено движение транспорта. Как сообщает Австрийский автомототуристический клуб, заблокированы автодороги на западе и юге страны.
Как пишет RT, сейчас в Австрии объявлен наивысший уровень предупреждения о дальнейшей плохой погоде из-за снегопадов и оползней.
Известно, что в результате падения деревьев, схода селевых потоков и снежных лавин заблокировано движение автотранспорта на магистралях. От стихии уже пострадали Тироль, Зальцбург, Каринтия и Штирия.
Ранее НСН писала, что Венецию накрыло «тотальное, апокалиптическое наводнение». Так охарактеризовал ситуацию со стихийным бедствием в этом итальянском городе губернатор области Венето Лука Дзайа. Он отметил, что затоплено более 80% территории города.
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