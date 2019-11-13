Апокалипсис сегодня. Наводнение в Венеции сравнили с концом света. Видео

Венецию накрыло «тотальное, апокалиптическое наводнение». Так охарактеризовал ситуацию со стихийным бедствием в этом итальянском городе губернатор области Венето Лука Дзайа. Он отметил, что затоплено более 80% территории города, передаёт RT.

Ущерб, нанесённый водной стихией, губернатор охарактеризовал как «невообразимый и устрашающий». В результате ливневых дождей уровень моря в Венеции поднялся до 183 сантиметров – на 53 выше критической отметки. Под водой оказался весь исторический центр города, в том числе площадь Святого Марка и одноименный собор.

Как отмечает РИА ФАН, наводнение в Венеции стало самым масштабным с 1966 года — тогда уровень воды достиг 190 сантиметров. Большая вода – неотъемлемая часть жизни Венеции, поскольку город расположена на нескольких островах в лагуне Адриатического моря.

По оценке синоптиков, пик наводнения ещё не пройден – завтра ожидается усиление дождей.