Власти выделят 20 млн евро Венеции в связи с наводнением

Правительство Италии выделит Венеции 20 млн евро на первостепенные нужды жителям города, на который обрушилось наводнение. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянского премьера Джузеппе Конте.

По данным агентства, Конте сообщил об этом в Twitter. Также в городе объявили о введении чрезвычайного положения. Соответствующее решение принял совет министров.

Как пишет Интерфакс, власти Италии пока не могут назвать ущерб, ненанесённый городу природной стихией.

Наводнение в Венеции стало самым масштабным с 1966 года — тогда уровень воды превысил 190 см. Сегодня вода поднималась на уровень 187 см. Синоптики отмечают, что пик наводнения еще впереди, в городе снова ожидаются сильные дожди.



