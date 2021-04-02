«Снег в апреле - это норма». Синоптик рассказала о погоде в Москве

Погода в предстоящие выходные в столичном регионе будет близка к календарной норме, сообщила в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Она сообщила, что в снегопаде в начале апреля нет ничего необычного для московского климата.

«Мокрый снег был связан с тем, что через Москву проходил атмосферный фронт с волнами, он стал причиной этих осадков. Сейчас мы находится уже в тыловой части циклона. В Москве из-за этого фронта распространяется холодная воздушная масса, облачная погода, сегодня местами могут пройти кратковременные осадки. Ночью небольшие заморозки -1… -3 градуса, гололедица, северо-западный ветер. Погода близко к календарю, небольшой снег для этих дней – это нормально, температура колеблется около нормы и будет подниматься чуть выше», - уточнила она.