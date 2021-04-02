«Снег в апреле - это норма». Синоптик рассказала о погоде в Москве

Главный специалист Гидрометцентра пообещала дождливые выходные в столичном регионе.

Погода в предстоящие выходные в столичном регионе будет близка к календарной норме, сообщила в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Она сообщила, что в снегопаде в начале апреля нет ничего необычного для московского климата.

«Мокрый снег был связан с тем, что через Москву проходил атмосферный фронт с волнами, он стал причиной этих осадков. Сейчас мы находится уже в тыловой части циклона. В Москве из-за этого фронта распространяется холодная воздушная масса, облачная погода, сегодня местами могут пройти кратковременные осадки. Ночью небольшие заморозки -1… -3 градуса, гололедица, северо-западный ветер. Погода близко к календарю, небольшой снег для этих дней – это нормально, температура колеблется около нормы и будет подниматься чуть выше», - уточнила она.

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По словам синоптика, ночью температура будет опускаться ниже нулевой отметки, а днем повышаться примерно на десять пунктов.

«Днем в субботу в Москве пройдут местами небольшие осадки, будет гололедица. Максимальная температура в столице +6…+8. В ночь на воскресенье без осадков 0…-2. Днем в воскресенье небольшой дождь, +6… +8 градусов. В ночь на понедельник 0… -2, днем +8… +10, появится солнышко, прогреет воздух, ветер развернется на юго-западный. Во вторник днем уже до +13 градусов. На следующей неделе преимущественно без осадков», - добавила Марина Макарова.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали россиянам теплое лето. Температура в центре страны будет на один-два градуса выше климатической нормы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что такое лето по цветовой шкале будет где-то в значении «персикового» оттенка. «Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым», - отметил метеоролог. По его мнению, такая погода будет способствовать вызреванию хорошего урожая. Также специалист рекомендовал центральную часть России для летнего отпуска.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Марина МакароваГидрометцентрПогода В Москве
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