Синоптик посоветовал автомобилистам пока не «переобуваться»
Ближайшие две недели в центральной России автомобилистам не стоит менять «резину» с зимней на летнюю. О характере погоды на первую половину апреля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, второй весенний месяц начнется с похолодания, причиной которого станет влияние целой серии североатлантических циклонов.
«Они будут нести с собой обложные дожди с высокой вероятностью периодического вкрапления мокрого снега. При этом ночные температуры будут колебаться от минус 2 до плюс 3, из-за чего есть риск образования слабой гололедицы, а днем воздух вряд ли прогреется выше плюс 4 - плюс 9», - рассказал РИА Новости Тишковец, отметив, что среднесуточная температура составит ниже плюс 5 градусов. По его словам, такая погода не позволяет пока автомобилистам «переобуться».
Погода улучшится в начале следующей недели благодаря приходу антициклона. Днем столбики термометров превысят плюс 10 градусов.
«Однако станет ли это началом наступления фенологической и автомобильной весны – пока вопрос открытый, поскольку в середине апреля ожидается очередная волна арктического холода, которая может сопровождаться осадками в смешанной фазе», - предупредил синоптик.
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