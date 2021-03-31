Синоптик посоветовал автомобилистам пока не «переобуваться»

Ближайшие две недели в центральной России автомобилистам не стоит менять «резину» с зимней на летнюю. О характере погоды на первую половину апреля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, второй весенний месяц начнется с похолодания, причиной которого станет влияние целой серии североатлантических циклонов.

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«Они будут нести с собой обложные дожди с высокой вероятностью периодического вкрапления мокрого снега. При этом ночные температуры будут колебаться от минус 2 до плюс 3, из-за чего есть риск образования слабой гололедицы, а днем воздух вряд ли прогреется выше плюс 4 - плюс 9», - рассказал РИА Новости Тишковец, отметив, что среднесуточная температура составит ниже плюс 5 градусов. По его словам, такая погода не позволяет пока автомобилистам «переобуться».

Погода улучшится в начале следующей недели благодаря приходу антициклона. Днем столбики термометров превысят плюс 10 градусов.

«Однако станет ли это началом наступления фенологической и автомобильной весны – пока вопрос открытый, поскольку в середине апреля ожидается очередная волна арктического холода, которая может сопровождаться осадками в смешанной фазе», - предупредил синоптик.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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