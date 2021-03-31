Синоптик посоветовал автомобилистам пока не «переобуваться»

Ближайшие две недели в центральной России автомобилистам не стоит менять «резину» с зимней на летнюю. О характере погоды на первую половину апреля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, второй весенний месяц начнется с похолодания, причиной которого станет влияние целой серии североатлантических циклонов.