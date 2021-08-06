СNBC: «русские хакеры» выложили данные 1 млн кредиток

«Русские хакеры» выложили в открытый доступ более 1 миллиона номеров кредитных карт, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на информацию фирмы по кибербезопасности Q6.

Хакеры из группировки АРТ31 впервые атаковали российские компании

Хакерская группа All World Cards предлагает номера карт другим киберпреступникам для мошеннических транзакций.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что российские власти должны решить проблему кибератак, угрожающих иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, в противном случае это сделает США.

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ТЕГИ:Банковские КартыРусские Хакеры
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