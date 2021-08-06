СNBC: «русские хакеры» выложили данные 1 млн кредиток
«Русские хакеры» выложили в открытый доступ более 1 миллиона номеров кредитных карт, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на информацию фирмы по кибербезопасности Q6.
Хакерская группа All World Cards предлагает номера карт другим киберпреступникам для мошеннических транзакций.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что российские власти должны решить проблему кибератак, угрожающих иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, в противном случае это сделает США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru