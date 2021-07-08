Руководство США намерено решить проблему «русских хакеров», если это не сделает РФ

Российские власти должны решить проблему кибератак, угрожающих иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, в противном случае это сделает США. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

По словам Псаки, в случае, если руководство РФ "не сможет или не будет" противостоять криминальным элементам, находящимся на территории России, то "будем действовать мы".

Псаки отметила, что США обсуждают этот вопрос с российским руководством.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБелый ДомРусские Хакеры
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