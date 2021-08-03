Хакеры из группировки АРТ31 впервые атаковали российские компании

В России зафиксированы следы атак хакерской группировки АРТ31, которую некоторые специалисты связывают с китайскими спецслужбами, сообщает РБК со ссылкой на представителей компании Positive Technologies.

Отмечается, что группировка известна атаками на госструктуры разных стран, в том числе во время президентской кампании в США в 2020 году. В 2021 году хакеры уже провели ряд «мероприятий» в Монголии, США и Белоруссии.

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Эксперты Positive Technologies рассказали также, что недавно группировка начала применять новый способ взлома гаджетов. Теперь хакеры рассылаются фишинговые письма, в которых содержится ссылка на подставной домен , который идентичен с доменом какого-либо госоргана. Далее на устройство загружается специальное приложение, а злоумышленник получается доступ к компьютеру.

Китай, вероятно, помогает хакерам в кибератаках на США. Об этом ранее заявил журналистам президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибербезопасностьХакеры
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