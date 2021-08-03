Хакеры из группировки АРТ31 впервые атаковали российские компании

Эксперты Positive Technologies рассказали также, что недавно группировка начала применять новый способ взлома гаджетов. Теперь хакеры рассылаются фишинговые письма, в которых содержится ссылка на подставной домен , который идентичен с доменом какого-либо госоргана. Далее на устройство загружается специальное приложение, а злоумышленник получается доступ к компьютеру.

Китай, вероятно, помогает хакерам в кибератаках на США. Об этом ранее заявил журналистам президент Соединенных Штатов Джо Байден.

