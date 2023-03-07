«Красиво и дешево»: Флористы рассказали о предпочтениях россиян перед 8 Марта

Покупательская способность россиян на фоне проведения специальной военной операции и антироссийских санкций сильно упала, что отражается в том числе на цветочном рынке. К 8 Марта граждане будут приобретать самые дешевые, но свежие весенние цветы, рассказала НСН владелица салона цветов Антонина Гаганова.

«Покупательская способность в этом году очень сильно упала из-за того, что происходит в стране. Люди, как правило, берут цветы подешевле: тюльпаны, ирисы, нарциссы, мимозу. Розы в этом году очень дорогие. Но и тюльпан не очень дешевый. Люди думают не о каком-то качестве цветов, а о том, что подешевле. Им все равно, какие цветы свежие. Когда людям говоришь, что средний чек на букет 3 тысячи рублей – они возмущаются. Они готовы потратить от 500 до 1,5 тыс. рублей, но чтобы это было красиво, в упаковке, с зеленью. Это нереально», - сказала предприниматель.

На стоимость цветов в этом году повлияли изменившаяся логистика и цены тепличных хозяйств. А самыми качественными и доступными стали букеты из Калуги.