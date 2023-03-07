«Красиво и дешево»: Флористы рассказали о предпочтениях россиян перед 8 Марта
Владелица салона цветов «Авторские букеты Антонины Гагановой» рассказала, что россияне в Международный женский день будут экономить на букетах. Самые бюджетные и качественные цветы этой весной – тюльпаны и ирисы из Калуги и мимоза из Абхазии.
Покупательская способность россиян на фоне проведения специальной военной операции и антироссийских санкций сильно упала, что отражается в том числе на цветочном рынке. К 8 Марта граждане будут приобретать самые дешевые, но свежие весенние цветы, рассказала НСН владелица салона цветов Антонина Гаганова.
«Покупательская способность в этом году очень сильно упала из-за того, что происходит в стране. Люди, как правило, берут цветы подешевле: тюльпаны, ирисы, нарциссы, мимозу. Розы в этом году очень дорогие. Но и тюльпан не очень дешевый. Люди думают не о каком-то качестве цветов, а о том, что подешевле. Им все равно, какие цветы свежие. Когда людям говоришь, что средний чек на букет 3 тысячи рублей – они возмущаются. Они готовы потратить от 500 до 1,5 тыс. рублей, но чтобы это было красиво, в упаковке, с зеленью. Это нереально», - сказала предприниматель.
На стоимость цветов в этом году повлияли изменившаяся логистика и цены тепличных хозяйств. А самыми качественными и доступными стали букеты из Калуги.
«Ценами отличился в этом году Краснодар. Таких цен на местные цветы я еще не видела: 60 рублей за тюльпан – это очень дорого, потому что в рознице он бы стоил 120 рублей. Это для людей неоправданно дорого. Пришлось от Краснодара полностью отказаться. Самые приемлемые цены и лучшее качество на тюльпаны, нарциссы, ирисы из Калуги. За счет них мы в этом году и выживаем. У них цветы свежие, яркие, покупатель их хорошо берет. Самый дорогой тюльпан 38 рублей в Калуге – это пионовидный французский тюльпан. В этом году абхазская мимоза красивая, такой не было лет десять. Она даже лучше итальянской: пушистая, созревшая, с большими ветками. Сегодня люди берут ее с утра просто для того, чтобы поставить для настроения в офисах», - рассказала Гаганова.
По словам Гагановой, все весенние цветы стоять в вазе будут не слишком долго - ирисы пять дней, тюльпан, нарцисс – до десяти.
Цены на цветы к 8 марта поднимутся на 70-80% относительно обычных дней, при этом порядка 90% цветов в России импортные, кроме тюльпанов, рассказала ранее флорист Ольга Селиванова в разговоре с НСН.
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