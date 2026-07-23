Заведующий лабораторией интеллектуального анализа данных в Институте проблем управления РАН Юрий Чехович в эфире НСН резко осудил недавний эксперимент, в ходе которого агент на базе ИИ смог взломать чужой сервис.

Искусственный интеллект вышел из-под контроля и атаковал чужой сервис, сообщили СМИ. Речь идет о Hugging Face — одной из главных платформ для работы с нейросетями. По данным площадки, автономная модель сама нашла слабые места, получила доступ, передвигалась по внутренней сети и собирала данные. Позже в OpenAI признались — за этим стоит их экспериментальная система на базе секретной версии GPT-5.6. Модель испытывали в закрытой «песочнице» — специальном полигоне по кибербезопасности. Чехович видит в этом тревожный сигнал для всей индустрии: простота воспроизведения подобной схемы может спровоцировать волну киберинцидентов.