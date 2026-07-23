Актер Прилучный объяснил, в чем сила русского супергероя
Русский супергерой отличается о западных тем, что «не имеет права на ошибку». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил актёр Павел Прилучный.
Рассуждая о характере своего героя Игоря Соколовского из сериала «Мажор», он отметил, что у российского супергероя «нет возможности не сделать».
«Он не спасает мир ради галочки, он спасает своих. Собирая себя по кускам, с разбитым носом и в грязной рубашке», — указал Прилучный.
Артист добавил, что если на Западе «хотят верить в идею и создают себе идеального кумира», то в России «верят в человека».
Ранее Павел Прилучный и Лиза Моряк заняли первые строчки в рейтинге самых популярных российских актёров и актрис по итогам первого полугодия 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Актер Прилучный объяснил, в чем сила русского супергероя
- «Сможет каждый»: Миру грозит волна кибератак из‑за доступности ИИ
- Деградируем или умнеем? Нейрофизиологи поспорили о тренде усложнять бытовые задачи
- КДК РФС отклонил требование «Спартака» о переигровке матча за Суперкубок РФ
- Съемки новой экранизации «Курьера» завершились в Москве
- Рубио: Трамп полон решимости урегулировать конфликт на Украине
- Турагенты объяснили рост спроса на Бали крепким рублем
- Погрязли в стереотипах? Зачем в Бразилии начнут изучать русский язык
- В России запретили парковать электромобили и грузовики под ж/д мостами
- «Все, кто может»: Лукашенко призвал горожан помочь убрать урожай