Актер Прилучный объяснил, в чем сила русского супергероя

Рассуждая о характере своего героя Игоря Соколовского из сериала «Мажор», он отметил, что у российского супергероя «нет возможности не сделать».

«Он не спасает мир ради галочки, он спасает своих. Собирая себя по кускам, с разбитым носом и в грязной рубашке», — указал Прилучный.

Артист добавил, что если на Западе «хотят верить в идею и создают себе идеального кумира», то в России «верят в человека».

Ранее Павел Прилучный и Лиза Моряк заняли первые строчки в рейтинге самых популярных российских актёров и актрис по итогам первого полугодия 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

