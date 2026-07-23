Деградируем или умнеем? Нейрофизиологи поспорили о тренде усложнять бытовые задачи
Владимир Алимов заявил НСН, что в популярном у молодежи фрикшнмаксинге — усложнении бытовых задач — нет никакой пользы, а вот Елена Белова заверила, что мозг и правда нужно тренировать.
Намеренный отказ от упрощения жизни гаджетами и нейросетями не оказывает никакого положительного долгосрочного эффекта на мозг, кроме цифровой разгрузки. Об этом НСН рассказал нейробиолог и нейрофизиолог Владимир Алимов.
В 2026 году стало модно по возможности усложнять себе ежедневные бытовые задачи. Так, зумеры упрямо варят кофе в турке, отказываясь от капсул и дрип-пакетов, пишут письма от руки и даже отказываются от помощи нейросетей в учебе и на работе, пишет Forbes. Также они могут не пользоваться онлайн-картами и пытаются искать дорогу самостоятельно. Это явление получило название фрикшнмаксинг. Алимов поспешил разочаровать зумеров.
«Никаких долгосрочных негативных эффектов на мозг, когнитивные способности или креативность использование искусственного интеллекта (ИИ) не показало. Напротив, ИИ резко улучшает образовательные и профессиональные успехи, а также креативность. Он может выступать как личный репетитор, помощник или критик, высвобождая когнитивные ресурсы (cognitive off-load), беря на себя простые задачи, как в своё время было с калькулятором. Помимо прочего, отказ от гаджетов, компьютеров, интернета также не приносит никаких положительных долгосрочных эффектов, только небольшое психоэмоциональное улучшение при краткосрочных ограничениях», — рассказал он.
Также он отметил, что не стоит впадать в крайности и совсем отказываться от технологического прогресса.
«Более того, пожилые люди и подростки, не пользующиеся гаджетами, отстают от своих сверстников по интеллектуальным и профессиональным компетенциям. Что касается утраты навыка, то большинство навыков у физиологически стареющего человека сохраняются на всю жизнь, либо легко восстанавливаются при напоминании. Серьезная деградация кристаллизованного интеллекта наблюдается лишь в случае умеренных когнитивных нарушений или деменции», — подытожил он.
В свою очередь ученый нейрофизиолог, автор книги «Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове» Елена Белова заявила НСН, что фрикшнмаксинг, по сути, действительно очень полезен.
«Мозгу нужна тренировка, чтобы оставаться в тонусе, примерно, как и мышцам. Нет четкого ответа, как быстро и в каком объеме люди потеряют способность передвигаться, если их посадить в инвалидное кресло и не давать ходить пешком (это зависит и от врожденных особенностей и от спортивной формы человека в момент, когда он отказывается от ходьбы), но очевидно, что люди, которые ходят пешком постоянно, не только легче справляются с пешими маршрутами, но и в среднем дольше живут. С мозгом примерно также — пробовать новое полезно для профилактики когнитивного спада», — подытожила она.
Ранее стало известно, что самой лучшей профилактикой когнитивных расстройств, в том числе болезни Альцгеймера, является аэробная нагрузка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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