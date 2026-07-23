Намеренный отказ от упрощения жизни гаджетами и нейросетями не оказывает никакого положительного долгосрочного эффекта на мозг, кроме цифровой разгрузки. Об этом НСН рассказал нейробиолог и нейрофизиолог Владимир Алимов.

В 2026 году стало модно по возможности усложнять себе ежедневные бытовые задачи. Так, зумеры упрямо варят кофе в турке, отказываясь от капсул и дрип-пакетов, пишут письма от руки и даже отказываются от помощи нейросетей в учебе и на работе, пишет Forbes. Также они могут не пользоваться онлайн-картами и пытаются искать дорогу самостоятельно. Это явление получило название фрикшнмаксинг. Алимов поспешил разочаровать зумеров.

«Никаких долгосрочных негативных эффектов на мозг, когнитивные способности или креативность использование искусственного интеллекта (ИИ) не показало. Напротив, ИИ резко улучшает образовательные и профессиональные успехи, а также креативность. Он может выступать как личный репетитор, помощник или критик, высвобождая когнитивные ресурсы (cognitive off-load), беря на себя простые задачи, как в своё время было с калькулятором. Помимо прочего, отказ от гаджетов, компьютеров, интернета также не приносит никаких положительных долгосрочных эффектов, только небольшое психоэмоциональное улучшение при краткосрочных ограничениях», — рассказал он.

Также он отметил, что не стоит впадать в крайности и совсем отказываться от технологического прогресса.

«Более того, пожилые люди и подростки, не пользующиеся гаджетами, отстают от своих сверстников по интеллектуальным и профессиональным компетенциям. Что касается утраты навыка, то большинство навыков у физиологически стареющего человека сохраняются на всю жизнь, либо легко восстанавливаются при напоминании. Серьезная деградация кристаллизованного интеллекта наблюдается лишь в случае умеренных когнитивных нарушений или деменции», — подытожил он.