КДК РФС отклонил требование «Спартака» о переигровке матча за Суперкубок РФ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил требование московского ФК «Спартак» о переигровке матча за Суперкубок России. Об этом сообщает RT.

«Спартак» потребовал переигровки матча за Суперкубок России

Игра прошла 18 июля. Столичный клуб по пенальти уступил питерскому «Зениту». Столичная команда подала протест, обвинив судью в нарушении правил игры.

«Отказать в удовлетворении протеста... Результат матча за Суперкубок России оставить в силе», - говорится в заявлении КДК РФС.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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