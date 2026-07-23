КДК РФС отклонил требование «Спартака» о переигровке матча за Суперкубок РФ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил требование московского ФК «Спартак» о переигровке матча за Суперкубок России. Об этом сообщает RT.
Игра прошла 18 июля. Столичный клуб по пенальти уступил питерскому «Зениту». Столичная команда подала протест, обвинив судью в нарушении правил игры.
«Отказать в удовлетворении протеста... Результат матча за Суперкубок России оставить в силе», - говорится в заявлении КДК РФС.
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