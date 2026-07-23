Зеленский предположил, что встреча РФ, Украины и США может пройти до осени

Трёхсторонняя встреча представителей России, Украины и США по урегулированию может состояться до осени. Как пишет RT, с таки предположением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

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«Безусловно, надо всё это делать до осени», — сказал он.

Также Зеленский отметил, что у Вашингтона есть несколько планов окончания конфликта, добавив, что в течение недели возможна его встреча с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы подстрекают Киев продолжать боевые действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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