Смотря кто подбросил. В Профсоюзе полиции - о судьбе сотрудников из дела Голунова

«Я с самого начала говорил, что дело это чрезвычайно запутанное. Наркотики ему (Голунову – прим.НСН) могли быть подброшены ранее, он с кем-то же до того встречался, насколько я знаю. Если они его взяли, и в этот момент наркотики у него уже были, то есть кто-то другой ему их подсунул, то их восстановят, потому что они не при чем. Им сообщили, они изъяли, вопросов нет. А если будет доказано следствием, что это они подложили, ну извините, никакого, естественно, восстановления. Опять же, если прошел месяц после увольнения, то это бесполезно. Если они, например, не болели или по какой-то другой уважительной причине у них не было возможности подать исковое заявление. Но если они успели в установленный срок, тогда ГУВД или округ, который их увольнял, должны предоставить в суд документы, которые обосновывают их увольнение. И тогда они узнают, что же находится у следствия. Вот в чем хитрость. А если Мосгорсуд откажет, то их может восстановить Верховный суд, так что будет видно», - добавил он.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы сотрудники УВД Западного административного округа. Представители МВД сначала утверждали, что у него при себе и дома нашли наркотики, по факту было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт. Затем оказалось, что наркотики Голунову подбросили, и в его отношении дело закрыли. Однако расследование продолжилось по факту обнаружения наркотиков.

