В Херсонской области ВСУ дроном нанесли удар по аквапарку

Беспилотник ВСУ ударил по аквапарку в селе Железный Порт Голопристанского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Военного значения... объект не имеет — удар пришелся по месту, где отдыхают семьи с детьми. К счастью, никто не пострадал», - написал губернатор.

На месте атаки находятся пожарные расчеты.

Ранее в херсонских селах Райское и Новая Збурьевка два человека пострадали в результате обстрелов ВСУ, напоминает РЕН ТВ.

