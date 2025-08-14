В Херсонской области ВСУ дроном нанесли удар по аквапарку
14 августа 202510:42
Беспилотник ВСУ ударил по аквапарку в селе Железный Порт Голопристанского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Военного значения... объект не имеет — удар пришелся по месту, где отдыхают семьи с детьми. К счастью, никто не пострадал», - написал губернатор.
На месте атаки находятся пожарные расчеты.
Ранее в херсонских селах Райское и Новая Збурьевка два человека пострадали в результате обстрелов ВСУ, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянка погибла в ДТП с автобусом с туристами в Египте
- У российских заёмщиков обнаружили в среднем по пять кредитов
- В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА пострадал человек
- Психолог согласилась с РПЦ, что мужчина может спиться из-за отсутствия женской поддержки
- Генерал Бижев: Германия не передала ВСУ технологии ракет «Таурус» для «Сапсанов»
- Шаман выступит в Пхеньяне на концерте ко Дню освобождения Кореи
- В Херсонской области ВСУ дроном нанесли удар по аквапарку
- «Ростех» начал серийный выпуск защищенных компьютеров
- В Таганроге в жилом доме обрушилась плита перекрытия
- Исследование: У 47% россиян нет загранпаспорта
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru