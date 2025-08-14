«Ростех» начал серийный выпуск защищенных компьютеров

Холдинг «Росэл» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал серийное производство защищенных компьютеров. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Разработка востребована у силовых ведомств и в различных отраслях промышленности — на предприятиях с экстремальными условиями эксплуатации, в энергетике. Изделия успешно прошли испытания, в том числе в зоне боевых действий и на арктических территориях», - отмечается в сообщении.

В линейку входят ноутбуки, панельные и планшетные компьютеры, предназначенные для автоматизации рабочих мест. Технику уже поставляют на предприятия «Росэла». Изделия могут работать при температурах от −40 до +70 ℃, выдерживают удары до 75g, что сопоставимо с лобовым столкновением автомобилей на скорости 50-60 км/ч.

Как отметили в «Росэле», в аппаратуре используют отечественную программно-аппаратную платформу с российскими BIOS и модулем доверенной загрузки. Компьютеры помогут импортозаместить зарубежные аналоги. Холдинг работает над масштабированием производства для дальнейшего повышения конкурентоспособности ценового предложения.

Ранее компания «Росэла» НИИ «Вектор» создала трехкоординатный пассивный когерентный локатор, который может обнаруживать малозаметные цели, в том числе дроны на оптоволокне, пишет 360.ru.

