Шаман выступит в Пхеньяне на концерте ко Дню освобождения Кореи
14 августа 202510:55
Певец, заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) выступит в Пхеньяне на концерте в честь Дня освобождения Кореи. Об этом артист рассказал в эфире Первого канала.
«Пятнадцатого числа у нас состоится выступление. Ждем с нетерпением», - поделился певец.
По словам Шамана, он планирует исполнить «хорошие и правильные песни».
Ранее стало известно, что артист приехал в КНДР вместе с делегацией российского Министерства культуры. Представители РФ прибыли с визитом в Северную Корею по случаю 80-летия освобождения страны, отмечает РЕН ТВ.
