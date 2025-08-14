Шаман выступит в Пхеньяне на концерте ко Дню освобождения Кореи

Певец, заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) выступит в Пхеньяне на концерте в честь Дня освобождения Кореи. Об этом артист рассказал в эфире Первого канала.

«Пятнадцатого числа у нас состоится выступление. Ждем с нетерпением», - поделился певец.

По словам Шамана, он планирует исполнить «хорошие и правильные песни».

Ранее стало известно, что артист приехал в КНДР вместе с делегацией российского Министерства культуры. Представители РФ прибыли с визитом в Северную Корею по случаю 80-летия освобождения страны, отмечает РЕН ТВ.

