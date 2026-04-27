Смолин призвал наказывать родителей за хамство детей учителю
Юридические нормы не всегда помогают разрешить конфликт ученика и педагога, но важно, чтобы школьник получал пропорциональное наказание, сказал НСН Олег Смолин.
Если школьник оскорбляет учителя, наказывать за это следовало бы родителей, которые не смогли должным образом воспитать своего ребенка, заявил в беседе с НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
В Архангельской области 15-летний школьник получил двойку и в отместку создал фейковую страницу с фотографиями учителя истории, которая якобы занимается эскорт-услугами. Как сообщает Telegram-канал Shot, педагог написала заявление в полицию. В силу возраста злоумышленника не смогли привлечь к ответственности. С подростком провели беседу в комиссии по делам несовершеннолетних. Учительница уволилась из школы. Смолин отметил, что разработанные Министерством просвещения правила разрешения конфликтов эффективны далеко не всегда.
«Какие бы правила не сочинили, педагогические отношения в основе своей нравственно-психологические. Поэтому юридическими нормами все зарегулировать невозможно. Надо искать не стандартные юридические, а нестандартные педагогические меры. Решение должно быть пропорциональным совершенному поступку. В данном случае это не какие-то мелкие прегрешения. Увидев, что парень, молодой хам, отделался легким испугом, могут появится желающие продолжить, это недопустимо», - сказал он.
По словам собеседника НСН, в подобных случаях наказать следовало бы родителей школьника.
«Думаю, ситуация для учителя закончилась абсолютно несправедливо. Пострадавшей должна была быть совсем другая сторона. Не поклонник репрессивных мер, но считаю, что родители могли и должны были быть оштрафованы за ненадлежащее воспитание. Административный кодекс это позволяет. Также я считаю, что если мы не можем исключить ученика из школы, он как минимум должен быть предупрежден, что в следующий раз его дело будет направлено на предмет направления его в учебное заведение закрытого типа. Это не шутки, это тягчайшее оскорбление, которое должно наказываться соответствующим образом», - отметил он.
Минпросвещения утвердило пять этапов действий на случай конфликтной ситуации для руководителей образовательных организаций в декабре 2025 года. В них, среди прочего, школьному руководству советуют обращать внимание на конфликты интересов и защищать честь педагогов. Также конфликты рекомендовано разрешать при помощи медиации, а всех их участников — обеспечивать психологическим сопровождением, передает «Радиоточка НСН»
