В Архангельской области 15-летний школьник получил двойку и в отместку создал фейковую страницу с фотографиями учителя истории, которая якобы занимается эскорт-услугами. Как сообщает Telegram-канал Shot, педагог написала заявление в полицию. В силу возраста злоумышленника не смогли привлечь к ответственности. С подростком провели беседу в комиссии по делам несовершеннолетних. Учительница уволилась из школы. Смолин отметил, что разработанные Министерством просвещения правила разрешения конфликтов эффективны далеко не всегда.

«Какие бы правила не сочинили, педагогические отношения в основе своей нравственно-психологические. Поэтому юридическими нормами все зарегулировать невозможно. Надо искать не стандартные юридические, а нестандартные педагогические меры. Решение должно быть пропорциональным совершенному поступку. В данном случае это не какие-то мелкие прегрешения. Увидев, что парень, молодой хам, отделался легким испугом, могут появится желающие продолжить, это недопустимо», - сказал он.