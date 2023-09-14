«Смогут комиссоваться»: Юрист разъяснил новый указ Шойгу о списке болезней

По мобилизации можно призвать граждан с категорией годности В, а комиссовать по состоянию здоровья было нельзя, отметил в эфире НСН Александр Латынин.

Юрист Александр Латынин в интервью НСН разъяснил новый указ министра обороны РФ Сергей Шойгу о перечне болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации. По его словам, граждане, которые заключили контракт в период частичной мобилизации, теперь смогут комиссоваться по состоянию здоровья.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. В список таких болезней попали, в частности, ВИЧ, гепатит В и С, сахарный диабет I типа, некоторые последствия ранений, активный ограниченный туберкулез внегрудной локализации и др. Александр Латынин отметил, что кардинальных изменений от указа ждать не стоит.

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«В 31 ФЗ «О мобилизационной подготовке» указано, что подлежат мобилизации все граждане, кроме тех, которые имеют категорию годности Д. Например, в указе президента о частичной мобилизации не сказано, что освобождаются от призыва люди, которые ограничено годны к военной службе (категория В). Из этого следует, что призывать данных граждан в период мобилизации на основании законодательства возможно, а комиссовать по состоянию здоровья нет. Шойгу издал приказ, туда включил перечень заболеваний, который позволяет также как комиссовать военнослужащих по состоянию здоровья, так и не призывать в ВС РФ, в том числе по частичной мобилизации, тех граждан, которые, фактически, должны служить», - сказал Латынин.

По его словам, когда призванные по частичной мобилизации граждане с категорией В попали в казармы, здоровье многих из них пошатнулось. В связи с этим министерству обороны пришлось заниматься их лечением и госпитализацией, отметил юрист.

«Большое количество граждан, которые фактически ограниченно годны к военной службе, были призваны в ВС РФ по частичной мобилизации. А когда они попали в казармы, Минобороны пришлось тратиться на их лечение и госпитализацию по причине того, что состояние здоровья граждан пошатнулось. Мы понимаем, что президент и министр обороны говорят одно и хотят как лучше, но не всегда это реализуется на должном уровне нижестоящими должностными лицами – военкомами, которые с остервенением исполняли указания», - сказал собеседник НСН.

Кроме того, Латынин выразил личное мнение, что все изменения в законодательство, касающееся призыва граждан, могут свидетельствовать о подготовке возобновления частичной мобилизации в России.

«Двоякое чувство. С одной стороны, у военнослужащих, которые были призваны по мобилизации и военнослужащих контрактной службы возникло облегчение. Они, в конечном итоге, могут комиссоваться. С другой стороны, мы понимаем, что все идет к витку возобновления частичной мобилизации. Когда будут внесены изменения в Уголовный кодекс и когда появится статья об уклонении от мобилизации, я точно скажу, что мобилизация будет. Мы все ожидаем изменений в Уголовный кодекс», - добавил юрист.
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Ранее, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что по частичной мобилизации прошлой осенью призвали 300 тысяч человек, а за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракт 270 тысяч человек. По его словам, процесс продолжается, ежедневно до 1,5 тысячи человек приходят подписывать контракт.

При этом в Госдуме неоднократно заявляли, что необходимости в новой волне мобилизации на сегодняшний день нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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