«Смогут комиссоваться»: Юрист разъяснил новый указ Шойгу о списке болезней
По мобилизации можно призвать граждан с категорией годности В, а комиссовать по состоянию здоровья было нельзя, отметил в эфире НСН Александр Латынин.
Юрист Александр Латынин в интервью НСН разъяснил новый указ министра обороны РФ Сергей Шойгу о перечне болезней, запрещающих службу по контракту при мобилизации. По его словам, граждане, которые заключили контракт в период частичной мобилизации, теперь смогут комиссоваться по состоянию здоровья.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годным к военной службе нельзя заключать контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. В список таких болезней попали, в частности, ВИЧ, гепатит В и С, сахарный диабет I типа, некоторые последствия ранений, активный ограниченный туберкулез внегрудной локализации и др. Александр Латынин отметил, что кардинальных изменений от указа ждать не стоит.
«В 31 ФЗ «О мобилизационной подготовке» указано, что подлежат мобилизации все граждане, кроме тех, которые имеют категорию годности Д. Например, в указе президента о частичной мобилизации не сказано, что освобождаются от призыва люди, которые ограничено годны к военной службе (категория В). Из этого следует, что призывать данных граждан в период мобилизации на основании законодательства возможно, а комиссовать по состоянию здоровья нет. Шойгу издал приказ, туда включил перечень заболеваний, который позволяет также как комиссовать военнослужащих по состоянию здоровья, так и не призывать в ВС РФ, в том числе по частичной мобилизации, тех граждан, которые, фактически, должны служить», - сказал Латынин.
По его словам, когда призванные по частичной мобилизации граждане с категорией В попали в казармы, здоровье многих из них пошатнулось. В связи с этим министерству обороны пришлось заниматься их лечением и госпитализацией, отметил юрист.
«Большое количество граждан, которые фактически ограниченно годны к военной службе, были призваны в ВС РФ по частичной мобилизации. А когда они попали в казармы, Минобороны пришлось тратиться на их лечение и госпитализацию по причине того, что состояние здоровья граждан пошатнулось. Мы понимаем, что президент и министр обороны говорят одно и хотят как лучше, но не всегда это реализуется на должном уровне нижестоящими должностными лицами – военкомами, которые с остервенением исполняли указания», - сказал собеседник НСН.
Кроме того, Латынин выразил личное мнение, что все изменения в законодательство, касающееся призыва граждан, могут свидетельствовать о подготовке возобновления частичной мобилизации в России.
«Двоякое чувство. С одной стороны, у военнослужащих, которые были призваны по мобилизации и военнослужащих контрактной службы возникло облегчение. Они, в конечном итоге, могут комиссоваться. С другой стороны, мы понимаем, что все идет к витку возобновления частичной мобилизации. Когда будут внесены изменения в Уголовный кодекс и когда появится статья об уклонении от мобилизации, я точно скажу, что мобилизация будет. Мы все ожидаем изменений в Уголовный кодекс», - добавил юрист.
Ранее, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что по частичной мобилизации прошлой осенью призвали 300 тысяч человек, а за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракт 270 тысяч человек. По его словам, процесс продолжается, ежедневно до 1,5 тысячи человек приходят подписывать контракт.
При этом в Госдуме неоднократно заявляли, что необходимости в новой волне мобилизации на сегодняшний день нет, передает «Радиоточка НСН».
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