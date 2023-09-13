Вице-губернатор Петербурга Поляков: предпосылок для мобилизации не видим
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в интервью изданию «Фонтанка» отметил, что власти Северной столицы не видят предпосылок для новой волны мобилизации.
«Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим», — ответил он на вопрос о возможном влиянии мобилизации на промышленность города.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что около 270 тысяч человек за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также отмечал, что проводить в стране новую волну мобилизации нет необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru