Вице-губернатор Петербурга Поляков: предпосылок для мобилизации не видим

«Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим», — ответил он на вопрос о возможном влиянии мобилизации на промышленность города.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что около 270 тысяч человек за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также отмечал, что проводить в стране новую волну мобилизации нет необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

