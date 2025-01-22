СМИ: Зимнее нашествие клещей началось в Москве и области
Зимнее нашествие клещей началось в Москве и Подмосковье, местные жители находят их на своих домашних животных и боятся заболеть энцефалитом, сообщил Telegram-канал «SHOT».
Отмечается, что клещей обнаружили жители столичного района Южное Бутово, а также подмосковного Дмитрова. Некоторые находят клещей в шерсти у питомцев, а кто-то обнаружил их у себя на одежде.
Местные жители отмечают, что некоторые из них теперь сталкиваются на работе с требованием экстренно сделать прививку от клещевого энцефалита. Подчеркивается, что случаи обращения в ветеринарные клиники увеличились: хозяева боятся, что собаки заразятся пироплазмозом.
Ранее сообщалось, что клещ вышел из спячки после оттепели и присосался к пятилетнему ребенку в Томской области. Тогда энтомологи объясняли, что в связи с аномально теплыми погодными условиями, установившимися в новогодние праздники, мог произойти единичный выход клеща из «зимовки», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru