СМИ: Зимнее нашествие клещей началось в Москве и области

Зимнее нашествие клещей началось в Москве и Подмосковье, местные жители находят их на своих домашних животных и боятся заболеть энцефалитом, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Отмечается, что клещей обнаружили жители столичного района Южное Бутово, а также подмосковного Дмитрова. Некоторые находят клещей в шерсти у питомцев, а кто-то обнаружил их у себя на одежде.