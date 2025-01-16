Клещ вышел из спячки после оттепели и укусил ребенка в Томской области

Клещ вышел из спячки после оттепели и присосался к пятилетнему ребенку в Томской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

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Клеща сняли с ребенка и сдали на исследование в лабораторию, где инфекций у паукообразного не обнаружили. Однако ребенок пока находится под медицинским наблюдением.

По мнению энтомологов, в связи с аномально теплыми погодными условиями, установившимися в новогодние праздники, мог произойти единичный выход клеща из «зимовки».

Ранее стало известно, что чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась от последствий укуса клеща, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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