Клещ вышел из спячки после оттепели и укусил ребенка в Томской области
Клещ вышел из спячки после оттепели и присосался к пятилетнему ребенку в Томской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Клеща сняли с ребенка и сдали на исследование в лабораторию, где инфекций у паукообразного не обнаружили. Однако ребенок пока находится под медицинским наблюдением.
По мнению энтомологов, в связи с аномально теплыми погодными условиями, установившимися в новогодние праздники, мог произойти единичный выход клеща из «зимовки».
Ранее стало известно, что чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась от последствий укуса клеща, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru