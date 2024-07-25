Половина владельцев питомцев летом обращаются к ветеринарам из-за клещей
Более половины всех обращений к ветеринарам в РФ летом по домашним питомцам (52%) касается укусов клещей. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов СБЕР ЕАПТЕКА и «Кот Здоров».
Согласно данным, с травмами к ветеринарам обращается 20%, столько же запросов приходится по отравлениям, в том числе инсектицидами и пестицидами, которые обильно распыляют на огородах, а также ядовитыми растениями. При этом 8% владельцам требовалась консультация по поводу солнечного ожога или теплового удара у питомца.
Подчеркивается, что солнечный ожог чаще всего беспокоит такие породы, как сфинкс и ксоло.
Ранее сообщалось, что свинец нашли в кормах для животных бренда Chammy. Позднее производящее корма под торговой маркой Chammy ООО «Форсаж» опровергло данные о свинце в своей продукции, предоставив протоколы Ростеста, других лабораторий и производителя упаковки об исследовании кормов бренда на токсичность и наличие металлов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Масштабный сбой произошел в работе российских приложений и соцсетей
- «Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории
- ФАС выявила картель при поставках социально значимых продуктов
- «Фэнтези Фест» в Тульской области отменили за двое суток до начала
- Половина владельцев питомцев летом обращаются к ветеринарам из-за клещей
- Обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в составе преступной группы
- СК РФ: Расследование в отношении блогера Блиновской завершено
- Беспилотная электричка появится в России в 2025 году
- Поиск пропавших с утонувшего судна Argos Georgia приостановлен из-за погоды
- Россияне отдохнут восемь дней на майских и 11 дней на новогодних праздниках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru