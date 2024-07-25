Половина владельцев питомцев летом обращаются к ветеринарам из-за клещей

Согласно данным, с травмами к ветеринарам обращается 20%, столько же запросов приходится по отравлениям, в том числе инсектицидами и пестицидами, которые обильно распыляют на огородах, а также ядовитыми растениями. При этом 8% владельцам требовалась консультация по поводу солнечного ожога или теплового удара у питомца.

Подчеркивается, что солнечный ожог чаще всего беспокоит такие породы, как сфинкс и ксоло.

Ранее сообщалось, что свинец нашли в кормах для животных бренда Chammy. Позднее производящее корма под торговой маркой Chammy ООО «Форсаж» опровергло данные о свинце в своей продукции, предоставив протоколы Ростеста, других лабораторий и производителя упаковки об исследовании кормов бренда на токсичность и наличие металлов, передает «Радиоточка НСН».

