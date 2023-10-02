СМИ: Журова пожалела, что не заставила сына заниматься музыкой в детстве

«Сейчас сын хочет писать музыку, хочет играть на гитаре, сам учится, осваивает, а как бы было хорошо, если бы с ним педагог все это время занимался. Надо было заставить, но он сказал не заставлять его, а теперь жалеет», — сказала спортсменка.

Вместе с тем, по мнению Журовой, людям свойственно лениться, поэтому родители часто должны заставлять детей заниматься спортом. Она отметила, что многие успешные люди благодарные родителями, которые заставляли их в детстве заниматься.

«В какой-то момент родители переломили или ситуация. Правильно, если создают некие условия, когда ребенок сам понимает, что надо заниматься спортом. Это самый идеальный вариант, но часто и заставляют. Очень часто, когда мы вырастаем, мы жалеем, что наши родители не заставили», — добавила она.

Ранее Журова заявила, что Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет своим спортсменам соревноваться со спортсменами из Белоруссии и России из-за угрозы санкций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

