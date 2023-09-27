Журова и Драпеко поспорили об идее Миронова создать «спортивную карту»

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской картой. По его словам, сейчас много платных спортивных секций, а покупка инвентаря для занятий спортом обходится дорого. Журова же сказала, что на сегодняшний день есть огромное количество бесплатных спортивных кружков.



«Есть много нюансов! Например, секции фигурного катания и гимнастики платные только для определенного возраста по нескольким причинам. Во-первых, это вредно для здоровья: ни один врач не посоветует те нагрузки, которые получают дети в 3-5 лет в гимнастике или фигурном катании. Поэтому до определенного возраста эти спортивные секции бесплатными не сделают, это все на совести родителей будет. Во-вторых, в таких спортивных направлениях очень высокая конкуренция, так как много детей туда ходят. В Москве, например, много бесплатных различных спортивных кружков, есть даже бесплатная секция гольфа. Просто многие не знают об этом», - сказала собеседница НСН.

Спортсменка выразила уверенность, что родители, которые ждут больших спортивных результатов от своих детей, все равно будут водить их к тренерам за деньги.

«Если имеются в виду не систематические занятия спортом, то такую карту, конечно, могут использовать в мошеннических целях, но если же мы говорим о регулярном занятии ребенка в спортивной секции, где обучение длится годами, то, конечно, никакие мошенники не позарятся. Я буду рада, если ко мне в конькобежный спорт по этой карте еще придут дети, но боюсь, что нет. Люди будут готовы платить деньги, но пойти в фигурное катание. Хорошие тренеры уйдут на оплату, к ним пойдут за деньги. Родители готовы вести ребенка за любые деньги, но к определенному тренеру, потому что знают, что там будет результат. Я не знаю, как эта спортивная карта будет учитывать все нюансы. Этот вопрос надо изучать. Если родителям будут компенсировать какую-то часть расходов на спортивное оборудование, например, то это другое дело», - отметила Журова.