Журова и Драпеко поспорили об идее Миронова создать «спортивную карту»
Светлана Журова в интервью НСН не поддержала идею введения спортивной карты для молодежи, а Елена Драпеко увидела в инициативе потенциал Пушкинской.
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с НСН усомнилась в целесообразности введения спортивной карты по аналогии с Пушкинской.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской картой. По его словам, сейчас много платных спортивных секций, а покупка инвентаря для занятий спортом обходится дорого. Журова же сказала, что на сегодняшний день есть огромное количество бесплатных спортивных кружков.
«Есть много нюансов! Например, секции фигурного катания и гимнастики платные только для определенного возраста по нескольким причинам. Во-первых, это вредно для здоровья: ни один врач не посоветует те нагрузки, которые получают дети в 3-5 лет в гимнастике или фигурном катании. Поэтому до определенного возраста эти спортивные секции бесплатными не сделают, это все на совести родителей будет. Во-вторых, в таких спортивных направлениях очень высокая конкуренция, так как много детей туда ходят. В Москве, например, много бесплатных различных спортивных кружков, есть даже бесплатная секция гольфа. Просто многие не знают об этом», - сказала собеседница НСН.
Спортсменка выразила уверенность, что родители, которые ждут больших спортивных результатов от своих детей, все равно будут водить их к тренерам за деньги.
«Если имеются в виду не систематические занятия спортом, то такую карту, конечно, могут использовать в мошеннических целях, но если же мы говорим о регулярном занятии ребенка в спортивной секции, где обучение длится годами, то, конечно, никакие мошенники не позарятся. Я буду рада, если ко мне в конькобежный спорт по этой карте еще придут дети, но боюсь, что нет. Люди будут готовы платить деньги, но пойти в фигурное катание. Хорошие тренеры уйдут на оплату, к ним пойдут за деньги. Родители готовы вести ребенка за любые деньги, но к определенному тренеру, потому что знают, что там будет результат. Я не знаю, как эта спортивная карта будет учитывать все нюансы. Этот вопрос надо изучать. Если родителям будут компенсировать какую-то часть расходов на спортивное оборудование, например, то это другое дело», - отметила Журова.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН поддержала идею ввести спортивную карту для молодежи, однако, по ее словам, на это нужны бюджетные деньги, которых сейчас мало.
«Опыт с Пушкинской картой очень успешный. Там, конечно, были злоупотребления, они выявлены, впредь их не будет. К нам сейчас обращается все больше учреждений, чтобы мы их подключили к этой Пушкинской карте. Идея ввести спортивную карту по аналогии с Пушкинской очень хорошая. Если она касается спортивных секций и кружков, то можно было бы и обсудить эту тему. Сейчас как раз Росмолодежь отчитывается в Госдуме по поводу спортивных побед, но таких предложений не выдвигали. Идея очень хорошая! Создать такую карту возможно, но на это нужны бюджетные средства, их там нужно найти, а у нас пока бюджет дефицитный», - сказала депутат.
Ранее общественный деятель и журналист Александр Малькевич заявил в пресс-центре НСН, что российским властям и общественникам следует провести «серьезную дискуссию» с Минкультом, который ведет себя «непатриотично», не позволяя посещать по Пушкинской карте мероприятия ряда российских творческих деятелей.
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