СМИ: жительница Петербурга получила сотрясение при сходе снега с крыши

У нее диагностировали сотрясение мозга. Это случилось 10 января на севере города. Пострадала 37-летняя женщина, которая шла по своему району.

К медикам она обратилась на следующее утро. Госпитализация ей не потребовалась.

Ранее СК возбудил дело по факту гибели женщины под пластом снега в Кузбассе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

