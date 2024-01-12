СМИ: жительница Петербурга получила сотрясение при сходе снега с крыши

Жительнице Санкт-Петербурга потребовалась помощь медиков после схода снега с крыши, сообщает «РЕН ТВ».

В Петербурге владельцу балкона с убившими мужчину сосульками избрали меру пресечения

У нее диагностировали сотрясение мозга. Это случилось 10 января на севере города. Пострадала 37-летняя женщина, которая шла по своему району.

К медикам она обратилась на следующее утро. Госпитализация ей не потребовалась.

Ранее СК возбудил дело по факту гибели женщины под пластом снега в Кузбассе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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