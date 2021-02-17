СК возбудил дело по факту гибели женщины под пластом снега в Кузбассе

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти женщины в Кузбассе, тело которой нашли под сошедшим с крыши дома сугробом снега. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что инцидент произошел 6 февраля, когда 59-летний мужчин счищал с крыши снег по просьбе матери. Когда он находился на кровле, снег вместе с ним сошел с металлической крыши.

Мужчина при падении не пострадал. Очищая территорию участка от снега, он обнаружил под завалами 84-летнюю мать, которая не подавала признаков жизни.