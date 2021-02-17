СК возбудил дело по факту гибели женщины под пластом снега в Кузбассе
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти женщины в Кузбассе, тело которой нашли под сошедшим с крыши дома сугробом снега. Об этом пишет «Интерфакс».
Сообщается, что инцидент произошел 6 февраля, когда 59-летний мужчин счищал с крыши снег по просьбе матери. Когда он находился на кровле, снег вместе с ним сошел с металлической крыши.
Мужчина при падении не пострадал. Очищая территорию участка от снега, он обнаружил под завалами 84-летнюю мать, которая не подавала признаков жизни.
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК). В конце января температура в Кузбассе поднялась до +3. В результате потепления и схода снега пострадали двое человек, были повреждены несколько автомобилей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Суд признал экс-губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате
- Секретный экспорт из России сократился на 16% в 2020 году
- ФСБ задержала 19 исламистов на юге России
- Теннисист Медведев впервые вышел в полуфинал Australian Open
- СК возбудил дело по факту гибели женщины под пластом снега в Кузбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru