СК возбудил дело по факту гибели женщины под пластом снега в Кузбассе

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти женщины в Кузбассе, тело которой нашли под сошедшим с крыши дома сугробом снега. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что инцидент произошел 6 февраля, когда 59-летний мужчин счищал с крыши снег по просьбе матери. Когда он находился на кровле, снег вместе с ним сошел с металлической крыши.

Мужчина при падении не пострадал. Очищая территорию участка от снега, он обнаружил под завалами 84-летнюю мать, которая не подавала признаков жизни.

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Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК). В конце января температура в Кузбассе поднялась до +3. В результате потепления и схода снега пострадали двое человек, были повреждены несколько автомобилей.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Уголовное ДелоКузбассСнег
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