В Петербурге владельцу балкона с убившими мужчину сосульками избрали меру пресечения

По данным издания, предварительно, с балкона 60-летнего жителя Калининского района соскользнул кусок льда, нанесший смертельную травму другому петербуржцу.

О ЧП стало известно накануне. На проспекте Мечникова обнаружили труп 31-летнего мужчины. Правоохранительные органы установили, что на погибшего упала наледь с козырька лоджии квартиры на 7 этаже. По факту инцидента возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

