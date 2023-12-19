В Петербурге владельцу балкона с убившими мужчину сосульками избрали меру пресечения

Жителю Санкт-Петербурга, с балкона которого упали сосульки и убили мужчину, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом пишет «Фонтанка».

В Петербурге упавшие с крыши сосульки убили дворника

По данным издания, предварительно, с балкона 60-летнего жителя Калининского района соскользнул кусок льда, нанесший смертельную травму другому петербуржцу.

О ЧП стало известно накануне. На проспекте Мечникова обнаружили труп 31-летнего мужчины. Правоохранительные органы установили, что на погибшего упала наледь с козырька лоджии квартиры на 7 этаже. По факту инцидента возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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