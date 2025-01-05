СМИ: Американцы напуганы «таинственным» туманом

По данным издания, это вызвало беспокойство у граждан. По словам одного из жителей Флориды, он почувствовал себя плохо после того, как провел на улице в тумане 10 минут. Мужчина указал, что ощущал химический запах. У него опухли глава, он чихал на протяжении нескольких часов, а в животе были спазмы.

Пользователи соцсетей показали кадры, на которых виден поток частиц в тумане. Они полагают, что это биологическое оружие. Более того, некоторые пострадавшие жаловались на необъяснимую потерю энергии после нахождения в тумане.

Ранее Госдеп США опроверг сообщения о разработке биологического оружия на Тайване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

