СМИ: Американцы напуганы «таинственным» туманом
Некоторые штаты США окутаны «таинственным» туманом, сообщает Daily Mail.
По данным издания, это вызвало беспокойство у граждан. По словам одного из жителей Флориды, он почувствовал себя плохо после того, как провел на улице в тумане 10 минут. Мужчина указал, что ощущал химический запах. У него опухли глава, он чихал на протяжении нескольких часов, а в животе были спазмы.
Пользователи соцсетей показали кадры, на которых виден поток частиц в тумане. Они полагают, что это биологическое оружие. Более того, некоторые пострадавшие жаловались на необъяснимую потерю энергии после нахождения в тумане.
Ранее Госдеп США опроверг сообщения о разработке биологического оружия на Тайване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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