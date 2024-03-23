СМИ: Житель Новосибирска выиграл в лотерею 28,8 млн рублей
Житель Новосибирска выиграл в лотерею почти 29 миллионов рублей. Об этом сообщил портал VN.ru.
Имя победителя розыгрыша не называется. По данным издания, россиянин купил билет за 100 рублей в мобильном приложении и стал обладателем 28 845 330 рублей.
По словам организаторов лотереи, победителем розыгрыша становится угадавший по четыре числа в обоих числовых полях билета. Счастливчик из Новосибирска отметил числа 9, 16, 17, 6 в первом поле, 13, 5, 14, 12 — во втором и стал обладателем суперприза.
Россиянин пока не обратился за своим выигрышем в лотерейный центр в Москве.
Ранее семья Семеновых из Тюмени стала победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото» и обладателями миллиарда рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru