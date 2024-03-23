СМИ: Житель Новосибирска выиграл в лотерею 28,8 млн рублей

Имя победителя розыгрыша не называется. По данным издания, россиянин купил билет за 100 рублей в мобильном приложении и стал обладателем 28 845 330 рублей.

По словам организаторов лотереи, победителем розыгрыша становится угадавший по четыре числа в обоих числовых полях билета. Счастливчик из Новосибирска отметил числа 9, 16, 17, 6 в первом поле, 13, 5, 14, 12 — во втором и стал обладателем суперприза.

Россиянин пока не обратился за своим выигрышем в лотерейный центр в Москве.

Ранее семья Семеновых из Тюмени стала победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото» и обладателями миллиарда рублей.

