«Столото»: Новогодний миллиард выиграла семья Семеновых из Тюмени

Отмечается, что Светлана работает логопедом, Юрий — токарь. Супруги женаты почти 40 лет, вырастили сына и дочь.

«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям ... Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — поделилась победительница.

Чета Семеновых планирует купить новое просторное жилье, помочь деньгами детям, заняться здоровьем, отправиться в путешествие и купить автомобиль. Кроме того, супруги хотят потратить часть выигрыша на адресную благотворительность.

«Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями», — добавила Светлана.

Ранее стало известно, что житель Тюмени, имя которого не раскрывалось, стал третьим лотерейным миллиардером по итогам тиража «Русского лото», пишет RT.

