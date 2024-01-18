«Столото»: Новогодний миллиард выиграла семья Семеновых из Тюмени
Победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото» и обладателями миллиарда рублей стали Светлана и Юрий Семеновы из Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей «Столото».
Отмечается, что Светлана работает логопедом, Юрий — токарь. Супруги женаты почти 40 лет, вырастили сына и дочь.
«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям ... Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — поделилась победительница.
Чета Семеновых планирует купить новое просторное жилье, помочь деньгами детям, заняться здоровьем, отправиться в путешествие и купить автомобиль. Кроме того, супруги хотят потратить часть выигрыша на адресную благотворительность.
«Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями», — добавила Светлана.
Ранее стало известно, что житель Тюмени, имя которого не раскрывалось, стал третьим лотерейным миллиардером по итогам тиража «Русского лото», пишет RT.
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