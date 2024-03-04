Жительница США выиграла в лотерею $1 млн в свой день рождения

Примечательно, что американка приобрела лотерейный билет на заправке в свой день рождения. Она рассказала, что решила купить билет, потому что он был фиолетового цвета, который она очень любит.

После приобретения билета, американка стерла защитный слой, только сев в машину. Увидев, что ее выигрыш составил один миллион долларов, женщина сначала не поверила и вернулась на заправку, чтобы проверить информацию. Она также рассказала, что планирует потратить выигранные деньги на своих детей.

Ранее стало известно, что продавец-консультант в Тверской области похитила порядка 800 лотерейных билетов, однако «выиграла» лишь уголовное дело, напоминает RT.

